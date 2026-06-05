日本時間２１時３０分に米雇用統計（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（5月）21:30 予想8.9万人前回11.5万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.3%前回4.3%（失業率) 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 予想3.4%前回3.6%（平均時給・前年比)