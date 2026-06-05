日本時間２１時３０分にカナダ雇用統計（5月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（5月）21:30 予想1.0万人前回-1.77万人（雇用者数・前月比) 予想6.9%前回6.9%（失業率)