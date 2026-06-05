雇用統計（5月）21:30 結果17.2万人 予想8.9万人前回17.9万人（11.5万人から修正）（非農業部門雇用者数・前月比) 結果4.3% 予想4.3%前回4.3%（失業率) 結果0.3% 予想0.3%前回0.2%（平均時給・前月比) 結果3.4% 予想3.4%前回3.6%（平均時給・前年比)