◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人の井上温大投手（25）が5日のロッテ戦（東京D）で7年目にして待望のプロ初完投勝利をこちらもプロ初の無四球で飾った。初回、2番・佐藤を打ち取った遊ゴロが泉口の一塁悪送球となって塁に出したが、5回まで走者を背負ったのはこれだけという無安打投球。1点先制してもらった直後の6回に先頭・寺地からの連打と犠打で1死二、三塁のピンチを迎えたが、小川、佐藤を打ち