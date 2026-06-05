北海道江別市で２０２４年、千歳市の大学生長谷知哉さん（当時２０歳）が集団暴行を受けて死亡した事件で、強盗致死罪などに問われた無職川村葉音（はおと）被告（２１）の裁判員裁判の公判が５日、札幌地裁（高杉昌希裁判長）であった。検察側は論告で「事件に至る原因を作り出した責任は重い」として無期懲役を求刑。弁護側は情状酌量を求めて結審した。判決は２５日。検察側は論告で、川村被告が友人の八木原亜麻（あま）被