2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌、Mrs. GREEN APPLE「風と町」を収載した『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ連続テレビ小説風、薫る風と町』が、6月4日にNHK出版より発売される。予約受付時点から注文が殺到したことを受け、発売前の増刷も決定した。 【写真】『NHK出版オリジナル楽譜シリーズ連続テレビ小説風、薫る風と町』 『風、薫る』は明治時代に看護の世界で奔走する2人の女性