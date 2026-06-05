7回、満塁のピンチをしのぎグラブをたたく阪神・高橋＝甲子園阪神は打線がつながり連敗を3で止めた。五回に佐藤の2点二塁打で先制し、六回は熊谷、立石の適時打で2点、七回には4点を加えた。熊谷は4打点。高橋は7回1失点でリーグトップに並ぶ7勝目。楽天は投手陣が粘れなかった。