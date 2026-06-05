日本水連の倉澤利彰競泳委員長は5日、バレーボールの元日本代表選手が違法薬物事件で逮捕されたことを受け、日本選手権後に実施する代表合宿で「常に見られていること、憧れられるアスリートを目指すことを繰り返し伝えたい」と注意喚起する考えを示した。東京アクアティクスセンターで行われている日本選手権で取材に応じた。競泳もバレーボールと同じく味の素ナショナルトレーニングセンター（NTC）で合宿予定。競泳では男子