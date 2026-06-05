◇プロ野球セ・パ交流戦 広島-オリックス(5日、マツダスタジアム)広島の平川蓮選手が延長10回に守備でファインプレー。失点の危機を救う好返球を見せました。平川選手はこの日、7番・センターでスタメン出場。途中からライトに回ります。すると延長10回表、オリックスの平沼翔太選手のヒットと、若月健矢選手の送りバントで1死2塁のピンチを迎えますが、ここでルーキーが躍動します。2死まできますが、続く来田涼斗選手がライト前