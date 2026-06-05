ニューデリーに建設されたオフィスビル＝3日（共同）【ニューデリー共同】インド政府は5日、2025年度（25年4月〜26年3月）の実質国内総生産（GDP、速報値）が前年度比7.7％増だったと発表した。前年度の7.1％から加速した。近年堅調な成長を続け、経済規模で世界4位の日本の座をうかがっていたが、通貨ルピー安が響くなどして及ばなかった。25年度のインドの名目GDPは346兆3563億ルピー（約583兆円）で、25年度の年平均為替レ