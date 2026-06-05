◇交流戦ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日神宮）ヤクルトは日本ハムに敗れ、2カード連続でカード初戦を落とし2連敗となった。1―1の延長11回にキハダ投手（30）が決勝本塁打を浴びた。「明治神宮外苑創建100年記念JINGU STADIUM DAY」として開催された3連戦。国鉄時代の復刻ユニホームを着用したヤクルトナインだったが、初戦を白星で飾ることはできなかった。初回2死一、二塁。赤羽が左翼に適時打を放ち幸先よく