「ＤｅＮＡ８−３ソフトバンク」（５日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは１試合４発の一発攻勢で突き放し、２連勝。１点を追う三回、無死一、二塁から牧のバックスクリーン左への３ランで逆転に成功。五回、度会の２ラン、ヒュンメルの２ラン、松尾のソロと１イニング３本塁打が飛び出し、一挙５点を奪いリードを広げた。先発の篠木は７回５安打１失点で２勝目を飾った。