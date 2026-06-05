推し活やガチャ等で集めたミニフィギュアやアクリルキーホルダー、缶バッジ等がたくさんたまっている人へ。収納場所に困った時は、おしゃれにディスプレイしませんか？【3COINS（スリーコインズ）】ではクリアでインテリアにもなじみやすい、ディスプレイ用品が「新作アイテム」として登場中。グッズを整理整頓しつつ、可愛く飾れば眺めるたびに癒されるはず。今回は、3COINSのディスプレイ用品をご紹介します。