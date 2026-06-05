【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・ウィットリー―ロッテ・田中晴也（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・高梨裕稔―日本ハム・山崎福也（１４時・神宮）◆ＤｅＮＡ・庄司陽斗―ソフトバンク・前田悠伍（１４時・横浜）◆中日・大野雄大―西武・隅田知一郎（１４時・バンテリンドーム）◆阪神・村上頌樹―楽天・早川隆久（１４時・甲子園）◆広島・森下暢仁―オリックス・田嶋大樹（１４時・マツダスタジアム