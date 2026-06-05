◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―３日本ハム（５日・神宮）日本ハムはセ・リーグ首位のヤクルトとの延長戦を制し、勝率を５割に戻した。１―１の延長１１回に水野がヤクルト・キハダから右翼へ決勝の２号ソロ。さらに万波が適時打を放って突き放すと、その裏を山本が無失点で締めた。前日４日はマツダスタジアムで広島との延長１２回、雨での一時中断をはさみ４時間５１分の熱戦を制し、この日新幹線で約４時間