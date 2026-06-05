体調不良のときって、心細くなりますよね。頼れるパートナーの存在はとてもありがたいものの、その対応が想像と違っていたら──！？今回は、筆者の友人が体調不良時に経験したズッコケエピソードをご紹介します。 高熱を出してしまった私 わが家は夫と私の二人暮らし。同じ大学に通っていた夫とは現在結婚2年目で、とても優しい人です。 めったに体調を崩さない私が、高熱を出して寝込んでいた時のこと