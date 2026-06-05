◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人・松本剛外野手が欠場した。橋上監督代行は「体調不良ということで外しました」と説明した。この日はベンチ入りメンバーに名前が入っていたが、試合前練習でグラウンドに姿を現さず。試合前のシートノックにも参加していなかった。前日４日のオリックス戦は８回の左翼守備から出場。８回の攻撃では無死一塁から投犠打を記録し、得点につなげてい