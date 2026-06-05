◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）阪神・森下翔太外野手が５回に右手首付近に死球を受け、６回の打席で代打が送られた。試合中にクラブハウスに引き揚げる際には同箇所にアイシングをし、「あしたになってみてですね」と口にした。そのまま、病院に向かったとみられる。