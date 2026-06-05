3人組アイドル「Task have Fun」の白岡今日花(23)が4日、自身のインスタグラムを更新し、5月28日にグループが10周年を迎えたことを報告した。 【写真】かわいい→オトナ～！10年の月日をしっかり感じさせる比較ショット 10年前の3ショットと同じアングルで撮影した最近の3ショットを並べて掲載。「Task have Fun10周年を迎えました!少し遅くなりましたがInstagramにも残したくて」と比較画像を掲載した理由も