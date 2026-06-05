人気コスプレイヤーの伊織もえが、写真集「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社)に登場した。 【写真】サイケなピタピタ衣装から際立つ美ボディ 表紙を飾り、「60sサイケ＆グラマラス」をテーマに、サイケなバーなどを舞台して、60年代を感じさせるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦。 1輪の大きな花をバックにレオタードスイムで妖艶な表情を浮かべるショットや、ピンクの変形水着から果実の片