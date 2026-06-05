5月29日に医療保険制度改革関連法が成立した。医療保険制度を持続可能なものにするため、不公平感をなくし、現役世代の保険料負担を軽減する狙いがある。 関連記事：健康保険法改正案が衆院厚労委で可決出産費用無償化もロキソニンなど保険適用外に 75歳以上の後期高齢者については、これまで株式の配当などの金融所得を得ている場合、確定申告をするかしないかで医療保険料や窓口負担に差が生じる仕組みになっていた。同じ