元乃木坂46でタレント、麻雀プロとしても活動する中田花奈が、8月25日に3rd写真集（タイトル未定、講談社）を発売することが5日までに発表された。撮影地はベトナム。「艶やかに咲く」をテーマに挑んだという。素朴な田園風景とリゾート地が共存しするダナン、エキゾチックな街並みを残すホイアンでロケを行った。寺院での神秘的なドレス姿や、世界遺産の旧市街でのショット、プライベートプールで魅せたブラジリアンビキニ、大人