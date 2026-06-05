お笑いコンビ、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラ（37）べーやん（31）が5日、大阪・よしもと漫才劇場で、CS放送GAORA SPORTSの吉本若手の伝統枠の新番組「豪快キャプテンのよそはよそ、うちはうち。」（7月4日開始）の初回収録に臨んだ。収録後の取材で、山下は「いやもう疲れましたね、普通に。疲れたけど、あっという間に終わった」と充実感をにじませた。舞台ではコメディーや対抗ゲームなどで汗びっしょりになったとい