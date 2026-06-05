FIFAワールドカップ2026に向けて調整を進めているアルジェリア代表は、現地時間3日に行われた国際親善試合でオランダ代表に1−0で勝利した。フレンキー・デ・ヨングやタイアニ・ラインデルス、コーディ・ガクポ、ドニエル・マレンら擁するオランダの強力攻撃陣をシャットアウトしたのが、GKルカ・ジダン。元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏を父に持つサッカー界屈指のサラブレッドは昨年10月に代表デビューを飾り、アフ