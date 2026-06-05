東京都内の新築マンション価格は高騰を続け、かつては“高収入世帯なら手が届く”とされた人気住宅地も、一般層には現実的ではない価格帯となっています。その影響で、埼玉や千葉など郊外エリアへ住居を求める「子育て世代」の動きも加速しているようです。この記事では『2035年 増える富・消える富の見分け方 インフレ地獄を生き抜く資産戦略』（小林大祐・著／KADOKAWA）より一部抜粋し、住宅価格高騰時代の“住まいの変化”につ