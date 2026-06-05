子どもの宿題をチェックしていて、学校側の対応に思わず耳を疑った――という経験はないでしょうか。特にネットやSNSでたびたび議論の的となるのが、「先取り学習」をめぐるトラブルです。一見すると、「勉強を頑張ったのになぜ？」「子どものやる気を削いでしまうのでは」と理不尽極まりない対応に映りますが、なぜ学校現場ではこのような指示が出されてしまうのでしょうか。All Aboutの子育て・教育ガイド、鈴木邦明氏の著書『言