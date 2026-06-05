「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）阪神・森下翔太外野手（２５）が六回に代打を送られ途中交代した。五回２死の打席で岸の抜けたチェンジアップが右手首付近に直撃。リーグトップの６死球目を受けていた。森下は右手首付近をアイシングした状態で、試合途中でベンチから引き揚げた。「明日になってみてからですね」と話すにとどめたが、試合後に球団は病院で検査を受けた結果、右手首の打撲と診断されたことを発表。６