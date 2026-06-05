タレントの大沢あかねさんは6月4日、自身のInstagramを更新。パック中でも美しい姿を公開しました。【写真】パック中の大沢あかね「かわいい」大沢さんは「好きなクレイパックみーっけ!!」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が、パックをしている自撮りショットです。かわいらしいヘアバンドを着けています。口をとがらせた表情もキュートです。コメントでは「お肌ツルツルになりそうー！」「真っ白なあかねさんも大好き」「ザ・デ