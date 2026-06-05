「ヤクルト−日本ハム」（５日、神宮球場）日本ハムは十回無死満塁の大ピンチをしのいだ。十回は堀が二塁打、バント安打で無死一、三塁。新庄監督は申告敬遠で塁を埋め、無死満塁となった。厳しい展開となったが、堀が赤羽を三振に仕留めて１死。ここで新庄監督が守護神柳川を投入する執念采配。柳川は内山を遊ゴロ、古賀を三振に仕留めて無失点で切り抜けた。直後の十一回。水野がヤクルト守護神キハダの初球１４５キロ