「巨人８−２ロッテ」（５日、東京ドーム）巨人が４連勝で貯金６。交流戦６勝３敗で並んでいたロッテとの直接対決に先勝した。先発の井上はあとアウト１つでプロ初完封を逃したが、１１１球の初完投で５勝目を飾った。少ない好機を確実に生かしていった。五回には２四死球で１死一、三塁を作ると、中山の犠飛で先制に成功。無安打で試合の主導権を握った。すると六回だ。泉口、浦田の連打などで無死一、三塁とすると、佐々