１２日に開催されるお笑いコンビ・爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）の出演する全１６組が５日までに発表された。追加ゲストとして、南海キャンディーズが久々に出演することが決定した。タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度開催されている恒例行事。２００９年からはリピート無しの「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」として全国のＴＯＨ