ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳが５日、都内で行われたライブ映画「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ“６ＩＸＳＥＮＳＥ”ＬＩＶＥＩＮＣＩＮＥＭＡ」（１９日公開）の舞台あいさつに、メンバー６人で出席。ツッコミ連発のトークを繰り広げた。同作は全国８都市１４公演を巡った昨年のアリーナツアーを収録しており、小森隼は「去年のライブなので、忘れているところの方が多いんですけど…一緒に思い出します！」とあいさつし、笑いを誘