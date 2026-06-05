新人デザイナーのコンテスト「装苑賞」の第100回公開審査会が5日、東京・渋谷区の遠藤記念館大ホールで開催され、ファッションデザイナーのコシノジュンコ氏が審査員を務めた。自身も1960年に当時19歳という最年少記録で受賞。同賞は56年に創設され、86年まで年に2度開催。山本耀司氏（82）らを輩出した歴史がある。記念すべき第100回目となった今回は、フリーターの須田美咲さん（22）が選ばれた。コシノ氏は「100回続いた