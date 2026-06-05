ＡＫＢ４８の伊藤百花、倉野尾成美、佐藤綺星、八木愛月が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「秋コンサート・コンセプト」発表会に出席。９月２６日（２公演）、２７日に初となるＫアリーナ横浜で計３公演を開催すると発表した。いずれもファンの意見を反映させた異なったコンセプト。最も動員を集めた公演コンセプトは今後のコンサートの「新たな軸」として採用される初の試みで「選抜総選挙」のようにファンの動