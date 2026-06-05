3回DeNA無死一、二塁、牧が中越えに逆転3ランを放つ＝横浜DeNAが今季最多の4本塁打で8点を挙げて快勝。0―1の三回に牧が逆転3ランを放ち、五回は度会とヒュンメルの2ラン、松尾のソロで一挙5点。篠木は7回1失点で2勝目。ソフトバンクは大関が打たれ、連勝が7で止まった。