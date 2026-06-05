海上自衛隊呉地方総監部（広島県呉市）は５日、輸送艦「おおすみ」で隊員にパワーハラスメントをしたなどとして、ともに４０歳代の２等海曹を停職７月、１等海曹を停職６月の懲戒処分にした。隊員は自殺し、総監部は「パワハラが要因」と認定した。発表によると、２等海曹は２０２３年１２月、艦内で後輩隊員に「何もできていないのに（給料を）もらえていいな」などと発言。１等海曹も同調し「そんなにもらっているのか」など