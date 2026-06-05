Juice＝Juiceの松永里愛（20）、有澤一華（22）、川嶋美楓（18）が5日、都内で米映画「Michael/マイケル」（12日公開）の舞台あいさつに出席した。米歌手マイケル・ジャクソンの半生を描いた物語。映画にちなんで、マイケルをオマージュした曲「KEEPON上昇志向！！」のダンスを3人で披露すると、松永は「めちゃくちゃジャンプするダンスもあるので、（普段は）“やるぞー！”と叫びながらやってる」と笑った。本イベント