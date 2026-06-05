「中日１−０西武」（５日、バンテリンドーム）中日が今季２度目のサヨナラ勝ちで連敗を５で止めた。０−０の九回。ここまで５安打に封じ込められていた西武・先発の高橋光成に対して、先頭・福永が四球を選ぶ。村松のバントで１死二塁となり、細川も四球。２死後に代打・阿部が右前へ運んで決めた。一塁上では激しくガッツポーズ。味方の祝福に身を委ねた。阿部はヒーローインタビューでは「えー、よかったです」と淡々と