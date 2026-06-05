ドラゴンゲート５日の後楽園大会でシュン・スカイウォーカーが、今後の参戦について言及した。シュンは前日４日の後楽園大会で退団を電撃表明。この日の大会へ出場することは明言していたものの、今後の日程については口を閉ざしていた。黒地の上に無数の赤い血痕があしらわれた新衣装に身を包んだシュンは、同期の吉岡勇紀と組んでエル・シエロ、ルイス・マンテ組と激突した。序盤から誤爆が相次ぎ、シュンのチームは険悪ム