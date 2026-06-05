今回、Ray WEB編集部は、社内不倫をしていた夫について読者に話を聞いて漫画にしてみました。このあと、とんでもない大修羅場に！？原案：Ray WEB編集部作画：みやまみいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「社会的に終わらせてあげる」同じ職場で働く夫と後輩女子の【とんでもない裏切り】が発覚。証拠を集めた主人公は、会社全体の会議でまさかの復讐を...！