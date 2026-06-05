女優の森日菜美が公開した学生服姿にファンはくぎ付けになった。５日にインスタグラムで「映画『山口くんはワルくない』本日、全国公開です森宮エリー役として出演させて頂いております。純粋で真っ直ぐで、愛おしい物語です！ダンスも頑張りました、、！是非劇場でご覧ください」とつづり、ツインテールで長袖の体操服を着る姿やリボンが付いた制服ショットなどをアップした。この投稿には「リアルＪＫやん」「制服も体操