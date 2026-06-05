◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）阪神は連敗を３で止め、本拠地の交流戦も開幕５連敗でストップした。立役者は無双左腕・高橋だ。７回６安打１失点で１０三振を奪う快投を見せ、開幕７連勝。球団では２０１０年の能見篤史以来１６年ぶりとなった。立ち上がりから持ち前のストレートとツーシームで楽天打線を手玉に取り、７回も無死から４連打を浴びながら、最少失点に食い止めた。打線は