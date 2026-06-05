◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）楽天は阪神に敗れ、２連敗となった。序盤は投手戦だった。今季２登板目となった先発の岸は初回を無失点に抑える好スタート。２回は無死二塁のピンチを背負うも動じない。後続を冷静に打ち取り、無失点だった。両チーム無得点の４回も３四球を与えて２死満塁のピンチを招く。それでも、熊谷を空振り三振に仕留めた。ベテラン右腕を援護したい打線は阪神先発