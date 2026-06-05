◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンクは大量失点が響き、連勝が７でストップした。先発は５月２９日の広島戦（みずほペイペイ）で完封勝利を挙げていた大関だった。１点の援護をもらった３回、牧に逆転３ラン。一気に崩れた。５回には度会に２ラン、ヒュンメルにも２ラン、松尾にソロを献上。５回８失点と炎上した。９回にはドラフト５位の新人・高橋がプロ初本塁打を