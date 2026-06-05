◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）ロッテはネフタリ・ソト内野手が零封負け目前の９回２死から史上１１６人目となるＮＰＢ通算２００号を放ち、一矢報いた。先発の広池康志郎投手が５回０／３を投げ、４安打４失点と試合をつくれなかった。歓喜に沸く相手ベンチを見つめる表情に無念さがにじんだ。広池が中盤に崩れた。５回に四死球が絡んで先制を許し、立て直しを図った６回だった。