デンマークの俳優のマッツ・ミケルセン（60）が5日、都内で行われた主演映画「さよなら、僕の英雄」（19日公開、監督アナス・トマス・イェンセン）の舞台あいさつ付き特別先行上映会に登壇した。映画「愛を耕すひと」（2023）の脚本などでも知られるアナス・トマス・イェンセンの監督6作目。これまで数々の作品でアナス監督とタッグを組んできたマッツだが、最新作となる本作では記憶を失い自身をジョン・レノンだと思い込む兄