◇交流戦阪神─楽天（2026年6月5日甲子園）5回2死一塁の打席で楽天・岸のチェンジアップを右手首付近に受け、続く6回2死一、二塁の打席で代打を送られ交代した阪神・森下翔太外野手は、「明日になってみてからですね」と話した。右手首付近にアイシング処置をして、試合中に病院に向かったとみられる。