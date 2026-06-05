プチプラコスメの人気ブランド「セザンヌ」から、美容液コンシーラー「ブライトカラーシーラー」と「ウォータリーティントリップ」に待望の新色が登場します。赤みを自然に補正するグリーンカラーのコンシーラーと、顔色を明るく見せるミルキーコーラルのティントリップは、毎日のメイクをより楽しくしてくれる注目アイテム♡透明感のある肌