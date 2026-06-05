きょう午後、魚津市の北陸自動車道で工事車両に大型トラックが追突し、１人が死亡、１人が意識不明の重体です。長岡記者「現場は北陸自動車道下り線で、大型トラックが工事車両に追突したということです」警察と消防によりますと、きょう午後１時１５分ごろ、魚津市大海寺野の北陸道下り線で、作業中の工事車両２台に大型トラックが追突しました。この事故で、現場で作業をしていた富山市月岡町の会社員・長森清さん（５７）が死