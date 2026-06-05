9回中日2死一、二塁、代打阿部が右前にサヨナラ打を放つ＝バンテリンドーム中日がサヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。九回2死一、二塁で代打阿部が右前に適時打を放った。先発柳は7回を無得点に抑え、3番手の松山が2季ぶりの白星。西武は先発の高橋光が好投したが、打線の援護を得られず3敗目。